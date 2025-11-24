歌手松山千春（69）が23日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。歌手世良公則（69）を絶賛した。

松山は現在、秋のコンサートツアーを開催中。26日には広島県福山市でライブを開催する。同番組ではライブ開催地の出身歌手に触れるのが定番となっている。

松山は「福山は今まで12回コンサートやって。広島県でも岡山に近い、福山なんですけど」と切り出した。その上で「福山で調べたら、世良公則。俺と同い年で。キャニオンレコードからデビューして。最初は『世良公則とツイスト』っていうバンドでやってて。1人になったり、芝居やったり。しまいには政治家まで目指して頑張ってたりして」と語った。世良は今年7月の参院選に無所属で大阪選挙区から立候補し、落選していた。

さらに「世良とは久しく会ってないな。デビューした頃はレコード会社が一緒だから会うことはありましたけど。いいやつですよ。歌も俺、やつの声好きですよ」と絶賛。そして世良の楽曲「宿無し」を放送した。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。