歌手郷ひろみ（70）が24日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。オープニングで生歌唱から始まり、曲紹介したMC神田愛花（45）が感激のあまり大号泣した。

番組が始まった午前11時50分、MCハライチ澤部佑が「さあ、本日はゲストは郷ひろみさんですが、今回、特別に歌を披露していただきます。と、いうことで、郷さんの大ファンの神田さんから曲フリお願いします」と紹介した。神田は「務めさせていただきます」と断ってから「本日、郷ひろみさんはスペシャルメドレーをご披露くださいます。まずは郷さん、70さいねん記念…70歳記念となります新曲『ALL MY LOVE』、そしてあのヒット曲『GOLDFINGER,99』です。では、郷ひろみさん、お願いします」と郷ひろみにバトンを渡した。

しっとりとした新曲から入り、この曲の終盤で神田は生歌を聴けたことで感動のあまり泣きじゃくっていた。2曲目でジャケット脱いで「アッチチアッチ」と叫ぶように歌い出したときは神田は両目に指を添えて、涙をぬぐっていた。郷のパフォーマンスにスタジオの観客もノリノリ。2曲終了して郷の「ぽかぽか、さあ、いっ…始まるよー」との掛け声でいつもの番組テーマ曲が流れた。

客席前列に陣取っていたMCハライチと神田、レギュラー出演者の伊集院光、横澤夏子、Travis Japan松田元太がステージへ移動。郷は「さあ、行ってみよう、と…始まるよーがゴチャゴチャになって…」とかんだ部分について説明。すると、MCハライチ岩井勇気が「いやー、下の席にいたんですけど、なんか横のオタクが号泣しだしてね」と涙の止まらない神田を指さした。

神田はすぐ隣の郷に「すみません。このぽかぽかの（ステージ装飾の）前に郷さんがいらっしゃることが幸せで、泣いてしまいました。ごめんなさい」と謝罪。澤部は「曲フリ、カンだくせに」と神田が郷の曲紹介で間違ったことにツッコミを入れて笑いにつなげた。神田は「緊張しちゃってすみません」と再度謝った。岩井は「正確に泣き始めたところ分かりましたよ。郷さんがジャケットのボタンを外したときです」と細かい観察も忘れていなかった。