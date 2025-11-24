本日11月24日（月）24時29分〜24時54分放送 日本テレビ系でのtimelesz初レギュラー冠番組「timeleszファミリア」（「月曜プラチナイト」枠内 毎週月曜よる24時29分〜24時54分放送）。

今回は「8人の日常のちょっとした遊び」を届ける「タイムレスハウス」第4弾。timeleszの8人が集結し「ロマンあふれる」ちょっぴりおバカな挑戦を行い、「ドラマの世界観」と「素のバラエティー」の要素が融合した新しいスタイルでお送りする企画。

メンバー間のふとした会話から「timeleszの中で一番、地頭が良いのは誰か？」という熱い議論が勃発！「勉強ができる」だけではなく「ひらめき力や発想力に優れた人」こそ真の頭脳派であると主張するメンバー。この「地頭王」の座をかけた勝負のため、なんと謎解きクリエイターの松丸亮吾に特別に問題作成を依頼！初級・中級・上級の3問に、8人が真剣に挑む。

勝負が始まると、ハウス内の空気は一変！普段の和やかな雰囲気から一転、謎解きに没頭するメンバーの真剣な表情が映し出される。

問題を見た瞬間、「なるほど！これは面白い！」「えー！全然わかんない！」と、思わず叫び声を上げるメンバーたち。菊池風磨と篠塚大輝の知識派コンビは高学歴の真価を発揮できるのか？原嘉孝は「発想力」で勝負！予想外の正解を導き出すのか？佐藤勝利や松島聡、寺西拓人のユニークな解答や、橋本将生や猪俣周杜の思わぬ着眼点が飛び出し、メンバー全員が頭を抱え、喜び、そして悔しがる、見応え満載の展開に！熱いバトルを制し、栄えある「timeleszの地頭王」の称号を手にするのは果たして誰!?

そして、この熱戦に敗れたメンバーにはさらなる試練が待ち受ける。その名も「器用キャラ決定戦」！ 謎解きで頭を使った次は、手先の「器用さ」で名誉挽回を図ろうと必死になるメンバーたちの姿が。カメラが回っていない間にもこっそり練習を始めるほど、全員がこの称号に本気モード！

笑いと緊張が交錯する「地頭王決定戦」と、意地とプライドをかけた「器用キャラ決定戦」。timelesz8人の個性と知性が光る真剣勝負をぜひお楽しみに！

