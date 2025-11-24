Image: Amazon

エントリーiPhone、なやましバトル。

本日から始まっているAmazonのブラックフライデー本番セール。Apple（アップル）製品たちもこぞって参加してきてくれているのですが、今回こいつが伏兵では？と思っているのが、iPhone 15です。

iPhone 15 128GB グリーン 124,801円 Amazonで見る PR PR

9万8800円。2年型落ちとはいえiPhoneですから結構なお値段するのですが、こいつ発売時の価格は12万4800円ですからね。新品で10万を切っているのは偉い。

ライバルiPhone 16eと比較してどう？

Image: Amazon

この価格だと、ライバルはiPhone 16e（9万9800円）となると思います。

チップはiPhone 16eの方が新しくて、Apple Intelligenceにも対応。バッテリー持ちも良い端末です。しかし一方で、iPhone 15は超広角カメラが備わった2眼構成で、Dynamic IslandでイマドキのiPhoneの顔しているのが良き。MagSafe充電にも対応しています。

単純な性能はiPhone 16eの方が上。でも、超広角カメラが欲しい人や、MagSafe充電の手軽さが欲しい。Apple Intelligence？使わないね！ って人なら、ちょっぴり安いiPhone 15を選ぶ理由になるのではないでしょうか。

僕ですか？ 悩ましいけど、トリコレでiPhone欲しいならこれがベスト・バイかな？って思っています。

Apple Intelligenceは毎日使わないけど、MagSafe充電は毎日使うじゃん?

ちなみに…ですが、

iPhone 15 Plus 128GB ピンク 139,800円 Amazonで見る PR PR

画面がデカいPlusも思い切った安さです。デカい画面が欲しい人はこっちもアリじゃん？

Source: Amazon