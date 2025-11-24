NBAで12年をプレーし、最優秀シックスマン賞にも輝いたロドニー・ロジャースが他界

現地時間11月22日。ウェイク・フォレスト大学出身の元NBA選手、ロドニー・ロジャースが21日に54歳で他界したと同大が発表した。

ロジャースは、2008年11月のバイク事故を機に、肩から下が麻痺していた。ロジャースの遺族を代表し、NBA選手会（NBPA）が発表した声明によると、ロジャースは脊髄損傷による自然死となった。

「この17年間というもの、困難と深い祝福の両方にあふれていました。そうした中で、ロドニーはどんな瞬間も光であり続けました。ポジティブでやる気に満ち、静かな強さを持ち、周囲の人たちへインスピレーションを与えていました」とNBPAが声明を発表している。

ウェイク・フォレスト大で3シーズンをプレーしたロジャースは、1993年のドラフト1巡目9位でデンバー・ナゲッツから指名されてNBA入り。201センチ106キロのフォワードは、ナゲッツやロサンゼルス・クリッパーズ、フェニックス・サンズ、ニュージャージー（現ブルックリン）・ネッツを含む計7チームでプレー。

両フォワードをこなしてきた男は、クリッパーズ時代の1997－98シーズンにキャリアハイの平均15.1得点5.6リバウンドをマーク。サンズ時代の1999－2000シーズンには平均13.8得点5.5リバウンド2.1アシスト1.1スティールに3ポイントシュート成功率43.9パーセント（平均1.4本成功）を残し、最優秀シックスマン賞に選出。

キャリア12年でレギュラーシーズン通算866試合へ出場したロジャースは、キャリア平均10.9得点4.5リバウンド2.0アシスト1.0スティールを記録。プレーオフには計9回出場し、ネッツ在籍時の2003年にはジェイソン・キッド（元ダラス・マーベリックスほか）やケニョン・マーティン（元ネッツほか）らとともにイースタン・カンファレンスを勝ち上がり、NBAファイナル進出にも貢献した。



Remembering Rodney Rogers (1971-2025) pic.twitter.com/7jrOEnKO8N

- NBA History (@NBAHistory) November 23, 2025

【動画】ロジャースのNBAキャリアをプレーバック