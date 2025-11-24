抹茶が外国人に大人気、海外で奪い合い―台湾メディア

台湾メディアのTVBS新聞網はこのほど、「海外で日本の抹茶が大人気となり、奪い合いが起きている」と報じた。

記事はまず、東京都内の繁華街にある抹茶ドリンク店に今年突然大ブームが訪れたと紹介。「毎日、外国人観光客がひっきりなしに訪れて列を作り、売り上げが最も良い時は1日に約250人もの外国人客が来店。客全体の8割に当たり、店先は大変な混雑ぶりを見せた」などと続け、オーストラリアからの客が「抹茶の風味は自然で濃厚。完璧な飲み物だ」とコメントしたことや、抹茶人気は店先だけにとどまらず、米国、シンガポールなど20カ国以上の業者が次々と足を運んで取引を求めていることを伝えた。

店側によると、今年、外国人客の数は昨年の倍に増えており、抹茶の健康的なイメージや世界的な和食ブームが抹茶人気の急速な広がりにつながっているという。

記事はさらに、「日本茶の輸出も急増している」として今年1〜8月の緑茶輸出額は380億円を突破し、昨年に記録を更新したばかりなのに今年が終わらないうちに再び記録を塗り替えたと伝えた。その一方で、「需要の激増に供給が追いついていない」とも説明し、「日本の茶農家は労働力不足や後継者がいないという問題に長年直面しており、気候の不安定さもあって茶葉の生産量は大幅に減っている。抹茶の主要産地の一つである静岡では卸売価格が昨年の5倍に上昇し、業界からは『耐えられない』との声が上がっている」と伝えた。

記事はまた、業界関係者が海外での抹茶ブームで大量の茶葉が直接海外に向かい、日本国内の供給量が減ることを懸念していると説明。同関係者は「もし国内で価格が安定した抹茶が購入できなければ、消費者が徐々に離れていく可能性がある」と警鐘を鳴らし、「生産から流通まで各段階で安定供給を確保することが茶産業の健全な持続にとって必要」と強調したという。

記事は最後に「海外で抹茶価格は急上昇し、日本国内ではますます貴重な存在になっている。この世界的な抹茶ブームは日本の茶文化の日常風景を静かに変えつつある」と指摘した。（翻訳・編集/野谷）