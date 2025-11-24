大阪・関西万博をきっかけに来日した北アフリカ・チュニジアの政府関係者らが「日本のような温泉をチュニジアで広めたい」と奮闘している。

露天風呂を意識した温泉施設や、日本の温泉街のノウハウを取り入れた温泉開発の計画が進んでおり、関係者は「温泉観光で国を発展させるため、日本から学びたい」と話している。（石見江莉加）

古代ローマ時代からの温泉がわき出るチュニジアでは、古くから温泉が親しまれている。ただ、元駐日大使のサラ・ハンナチ氏（８１）らによると、湯治目的で地元住民に利用されることが多く、観光に生かす視点はあまりなかったという。

日本が温泉観光で訪日外国人客（インバウンド）誘致に成功していることから、ハンナチ氏らは、万博に合わせて日本視察を企画。６月下旬に、チュニジアで温泉を管轄する国立温泉・ハイドロセラピー局のシャネズ・ギザニ局長らと来日し、群馬県の「四万温泉 積善館」や草津温泉を視察した。ギザニ局長は初めて露天風呂に入ったといい、「お湯の温度は熱かったが、自然に囲まれて心地よかった。旅館の料理もヘルシーで気に入った」と話す。

その後、一行は万博会場で「温泉デー」と銘打ったイベントを開催。積善館や温泉地・大分県の関係者らを招いて交流した。ギザニ局長は「日本の温泉産業のリーダーから直接学び、情報交換する貴重な機会だった。これからも交流を続け、チュニジアの温泉開発に生かしていきたい」と意義を振り返る。

チュニジアでは、温泉を使ったリゾート施設は、現代的な建物に医療機器が設けられるなど、湯治や治療目的に寄った施設が一般的だといい、ハンナチ氏は日本の温泉地について、「自然と融合した雰囲気が魅力」と語る。

実際に体験してきた日本の宿泊施設での「おもてなし」も称賛し、「単にいい料理や整った部屋を提供するだけではなく、宿泊客のニーズに丁寧に応えようとする気持ちが大切だ」と話した。

実際、チュニジア北西部にあるリゾート施設「グリーンヒル・リゾート」で、客室や温泉に日本らしさを取り入れるべく改装中といい、年内に工事を終える見込み。首都チュニスに近い温泉地・コルブスでは、日本の有名温泉地を見本に、町全体を温泉地として整備しようとリサーチを続ける。

ハンナチ氏は９月にも来日。万博会場で再びイベントを開き、大分県が提唱した、全市町村が特産品を掘り起こして育てることで地域を元気にする「一村一品運動」に似た活動がチュニジアでも展開されていることを紹介。「チュニジアの地方の温泉や特産品を生かすことで地元の経済が回り、国が潤う。温泉と地元の特産品や伝統文化を組み合わせた観光モデルを目指したい」と意気込みを語った。