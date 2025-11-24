元NHK竹中知華、衝撃の“完熟バストライン” SNS反響「収まってないです」「It′s really big」 初グラビアが“令和のスイカップ”と話題
元NHK沖縄放送局キャスターでラジオ沖縄所属の竹中知華アナウンサー（43）が24日、自身のインスタグラムを更新。“水着グラビアデビュー”作となる17日発売の『週刊プレイボーイ』48＆49号（集英社）発売から1週間を経て、心境をつづった。
【写真あり】「収まってないです」「It's really big」圧巻！衝撃の“完熟バストライン”を見せた元NHK竹中知華
竹中アナは、1982年1月19日生まれ、広島県出身。青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサーを務める。ラジオ沖縄の人気番組『華華天国』のメインパーソナリティーとして人気に。水着グラビアデビューとなる今回の『週プレ』で、“令和のスイカップアナウンサー”と紹介された竹中アナは妖艶な、表情で豊満なバストを惜しげもなく披露している。
この日の投稿では「週刊プレイボーイ、デジタル写真集発売から1週間経ちました」「当日はピヨピヨとひよっていた私ですが、ご購入いただいた皆様、本当に本当にありがとうございます」と感謝。「パタパタとしていて、落ち着いたらまた感謝の気持ちをお伝えしますね」「なんか落ち着かない1週間だったよ」と反響の大きさを実感している様子をつづった。
続けて「合併号だからまだ今週末までは週刊プレイボーイ購入できますよ〜」「沖縄ではなかなか手に入らないみたいで 探してみてね デジタル写真集【TOMOKA】は、週プレグラジャパから」とアピールし、「素敵な3連休最終日を」と結んだ。
この投稿とともに、白のビスチェドレスをまとい、振り返った写真を公開。“完熟バストライン”が強調された衝撃の1枚に、SNSでは「セクシーで素敵ですよぉ〜知華ちゃん」「You look amazing!!!」「美人過ぎだよ」「It's really big」「見事な」「すごいバディー」「おっぱい収まってないです。すごい」などのコメントが挙がっている。
