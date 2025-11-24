2025年12月6日（土）、『大倉山ジャンプ競技場』にて『大倉山冬花火2025 supported by 武ダGEAD』が開催されます。

音楽に合わせて打ち上げられる“グレートスカイアート”！

画像：株式会社 札幌振興公社

1972年冬季オリンピックの舞台である大倉山で、音楽と連動する花火が冬空に幻想的なエンターテイメントが今年も繰り広げられます。

キッチンカーなどグルメも充実しているので、花火までの時間も楽しむことができますよ！

詳細情報

大倉山冬花火2025 supported by 武ダGEAD

開催日：2025年12月6日（土）

開催場所：大倉山ジャンプ競技場

開催時間：開場 16:00、場内イベントなど 16:00～18:30 、花火打上 19:00（約30分）

※チケット情報など、詳細は公式ホームページをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

札幌市内の色々な場所から見ることができる花火大会は、大倉山からのひと足早いクリスマスプレゼントになりそう！

ジャンプ競技場での開催なので、遊んで、食べて、花火までの時間を温かく過ごせるのも嬉しいですね◎

文／北海道Likers

