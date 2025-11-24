「寒さ対策すると着膨れする」→ 解決！【ユニクロ】40・50代の「スッキリ見えアイテム」

寒さ対策をしようと重ね着をすると、どうしても着膨れして見えがち……。そんな冬の悩みを解決してくれそうなのが、【ユニクロ】の「スッキリ見えアイテム」です。今回はトップスからパンツ、アウターまで、暖かさと細見えを両立できそうな名品を厳選。40・50代の冬スタイルを、グッと軽やかに仕上げてくれそうです。

一層構造 & テーパードでシャープな印象に

【ユニクロ】「ウォームストレッチパンツ」\4,990（税込）

裏起毛の一層構造で「着ぶくれしにくくすっきり見える」（公式オンラインストアより）という、あったかパンツ。2WAYストレッチ素材とテーパードシルエットで、動きやすさと美脚見えを両立できそう。撥水加工も施されており、通勤や送り迎えなど小雨の外出シーンにもおすすめです。

もたつきにくい厚みとほどよいハイネックが魅力

【ユニクロ】「リブハイネックT / 長袖」\1,990（税込）

公式オンラインストアで「適度な厚みがあり、上質な風合いのリブ素材」「すっきりとしたシルエットを生み出す」と紹介されている、ハイネックトップス。体にほどよく沿うラインがきれい見えを後押しし、シンプルながら品のある印象に。一枚で着るのはもちろん、レイヤードスタイルにも活躍する汎用性の高いアイテムとなりそう。

極暖素材とシームレスで暖かさと細見えを両立

【ユニクロ】「極暖ヒートテックリブUネックブラTシャツ / 長袖」\2,990（税込）

通常のヒートテックよりも暖かい「極暖」素材を使用した、寒い冬に心強い一枚。シームレス仕様で脇に縫い目がなく、「ボディにやさしくフィットする」（公式オンラインストアより）のも嬉しいポイントです。「内側の背中部分はアンダーゴムを使用しないヘム仕様」や、ほどよく開いたネックラインのおかげで、見た目のスッキリ感も十分に期待できます。

短め丈でバランスが取りやすそう！

【ユニクロ】「パウダーソフトダウンジャケット」\9,990（税込）

「ダウンパックがない構造なので暖かく軽い」（公式オンラインストアより）のが魅力のジャケット。ボリュームが出すぎないややコンパクトなシルエットと短め丈が、スッキリ見えをアシストしてくれそうです。裾を絞ることでシルエットに変化をつけられるのも◎ 撥水加工が施されており、小雨の日の外出にも頼れる一枚です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

writer：Sara.K