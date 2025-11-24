¥³¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤ëÌø½ÓÂÀÏº¡ÊC¡ËNHK

ÇÐÍ¥¤ÎÌø½ÓÂÀÏº¤¬¡¢NHKÊüÁ÷100Ç¯ÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡Ö²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡×¡Ê12·î13ÆüÌë10»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥í¥Ë¡¼¥¼¥í¤ÎºÎ·¡ºî¶È°÷¤Ç¡¢¥Á¥Ã¥×¡Ê´ß°æ¤æ¤­¤Î¡Ë¤È¥Ý¥Æ¥È¡ÊÊÆËÜ³Ø¿Î¡Ë¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¥³¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£

¡Ø²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡Ù¤È¤Ï¡¢¡ÁÉñÂæ¤Ï100Ç¯¸å¡¢²ÐÀ±¤Ë10Ëü¿Í¤¬°Ü½»¤·¤¿À¤³¦ Ì¤ÃÎ¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿Ææ¤Î¡ÈÊªÂÎ¡É¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê»þÂå¤¬Æ°¤­½Ð¤¹¡Á¿ÍÎà¤¬²ÐÀ±°Ü½»¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë100Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯Âç·¿£Ó£Æ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿ÊªÂÎ¤ò¤á¤°¤ê¡¢²ÐÀ±¤ÈÃÏµå¤Î¿Í¡¹¤ÎÍßË¾¤È´õË¾¤¬¸òºø¤¹¤ë²Ê³ØÅª¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£

Ìø¤¬±é¤¸¤ë¡Ú¥³¡¼¥ó¡Û¤Ï¡¢ISDA¤Ë¤è¤ë¡¢¸Ä¿Í¼±ÊÌ¥Á¥Ã¥×¤ÎÂÎÆâËä¤á¹þ¤ß¤òµñÈÝ¤·´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµñ¤ó¤À¥¿¥°¥ì¥¹¤È¤¤¤¦²ÐÀ±¤Î½»¿Í¤Î1¿Í¤Ç¡¢¥Á¥Ã¥×¡Ê´ß°æ¤æ¤­¤Î¡Ë¤È¥Ý¥Æ¥È¡ÊÊÆËÜ³Ø¿Î¡Ë¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¡£

NHK¤Ç¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÇÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤ÎÂ¦¶á¤ÎÅÚ»³½¡¼¡Ïº¤ò±é¤¸¤¿Ìø¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß ABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡×¤Ë¤â½Ð±éÃæ¡£º£Ç¯¤Ï¡¢±Ç²è5ºîÉÊ¡¢¥É¥é¥Þ4ºîÉÊ¤È¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£

ÈÖÁÈ³µÍ×

ÊüÁ÷100Ç¯ÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡Ö²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡×¡ÚÊüÁ÷Í½Äê¡Û [Áí¹ç][BSP4K] Áí¹ç¤Û¤«2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÌë10»þ00Ê¬¡Á11»þ29Ê¬ Ëè½µ¡ÊÅÚ¡ËÁ´£³²ó¡Ú¸¶ºî¡Û¾®ÀîÅ¯¡ÚµÓËÜ¡ÛµÈÅÄÎè»Ò¡Ú²»³Ú¡ÛºäÅìÍ´Âç yuma yamaguchi¡Ú½Ð±é¡Û¥¹¥ê¡¦¥ê¥ó ¿ûÅÄ¾­Úö ¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó ´ß°æ¤æ¤­¤Î ¿û¸¶¾®½Õ µÜÂôÉ¹µû ¾¾Èø¥¹¥º¥­ UA ¾¾²¬çýÍ¥ ÎëÌÚÎ¼Ê¿ ÂìÆ£¸­°ì ¥Ç¥¤¥§¥ß¡¦¥ª¥«¥ó¥é¥¦¥©¥ó ¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥Á¥ã¥ó µÜÂô¤ê¤¨ µÈ²¬½¨Î´ ¤Û¤«¡Ú¼çÂê²Î¡Û¡Øµ­²±¤È°úÎÏ¡Ù ·¯ÅçÂç¶õ ºäÅìÍ´Âç yuma yamaguchi feat. ¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥º¡ÚÀ©ºîÅý³ç¡ÛÅÏÊÕ¸ç¡Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ÛÀÐÀî¿µ°ìÏº ¸¶±ÑÊå Âçµ×ÊÝÆÆ ÉþÉôÎµÇÏ¡Ú±é½Ð¡ÛÀ¾Â¼Éð¸ÞÏº Àî¾å¹ä¡ÚÈÖÁÈHP¡Ûhttps://one.nhk/kaseinojoo