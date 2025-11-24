Ìø½ÓÂÀÏº¡¢NHKÊüÁ÷100Ç¯ÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡Ö²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡×¤Ë½Ð±é¡¡
コーンを演じる緑川太郎（C）NHK
ÇÐÍ¥¤ÎÌø½ÓÂÀÏº¤¬¡¢NHKÊüÁ÷100Ç¯ÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡Ö²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡×¡Ê12·î13ÆüÌë10»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥í¥Ë¡¼¥¼¥í¤ÎºÎ·¡ºî¶È°÷¤Ç¡¢¥Á¥Ã¥×¡Ê´ß°æ¤æ¤¤Î¡Ë¤È¥Ý¥Æ¥È¡ÊÊÆËÜ³Ø¿Î¡Ë¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¥³¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ø²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡Ù¤È¤Ï¡¢¡ÁÉñÂæ¤Ï100Ç¯¸å¡¢²ÐÀ±¤Ë10Ëü¿Í¤¬°Ü½»¤·¤¿À¤³¦ Ì¤ÃÎ¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿Ææ¤Î¡ÈÊªÂÎ¡É¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê»þÂå¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡Á¿ÍÎà¤¬²ÐÀ±°Ü½»¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë100Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯Âç·¿£Ó£Æ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿ÊªÂÎ¤ò¤á¤°¤ê¡¢²ÐÀ±¤ÈÃÏµå¤Î¿Í¡¹¤ÎÍßË¾¤È´õË¾¤¬¸òºø¤¹¤ë²Ê³ØÅª¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
Ìø¤¬±é¤¸¤ë¡Ú¥³¡¼¥ó¡Û¤Ï¡¢ISDA¤Ë¤è¤ë¡¢¸Ä¿Í¼±ÊÌ¥Á¥Ã¥×¤ÎÂÎÆâËä¤á¹þ¤ß¤òµñÈÝ¤·´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµñ¤ó¤À¥¿¥°¥ì¥¹¤È¤¤¤¦²ÐÀ±¤Î½»¿Í¤Î1¿Í¤Ç¡¢¥Á¥Ã¥×¡Ê´ß°æ¤æ¤¤Î¡Ë¤È¥Ý¥Æ¥È¡ÊÊÆËÜ³Ø¿Î¡Ë¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¡£
NHK¤Ç¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÇÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤ÎÂ¦¶á¤ÎÅÚ»³½¡¼¡Ïº¤ò±é¤¸¤¿Ìø¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß ABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡×¤Ë¤â½Ð±éÃæ¡£º£Ç¯¤Ï¡¢±Ç²è5ºîÉÊ¡¢¥É¥é¥Þ4ºîÉÊ¤È¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£