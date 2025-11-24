「ゴールドカード＝高年収」のイメージでしたが、実は取得年齢の“8割”が「20代前半」!? 持った理由は「ポイントの貯まりやすさ」！ 「年収」との相関は？

「ゴールドカード」は保有者の8割以上が20代前半で取得

ゴールドカード保有者のうち、20代前半のうちに自身でカードを取得した人の割合は8割を超えています。

株式会社NTTドコモの「ゴールドカードに関する若者の意識調査」によると、18～29歳の「自分でクレジットカードを契約している人」のうち、ゴールドカードの保有者が占める割合は16.2％です。ゴールドカードの平均取得年齢は22歳で、全体の中でも24歳以下の占める割合は83.2％となっています。

ゴールドカードは安定した収入を得ている人が使うイメージを抱きがちですが、若年層でもゴールドカードを利用している人は多いようです。



ゴールドカードを持った理由は「ポイントが貯まりやすい」から

ゴールドカードが選ばれる理由として、ポイントの貯まりやすさが挙げられます。前述の株式会社NTTドコモの調査を基に、「初めてゴールドカードを持ったきっかけ」とその割合を表1にまとめました。

表1

理由 割合 ポイントやマイルが貯まりやすいと思ったから 27.6％ 一般カードにはない特典が魅力的だったから 20.6％ 申し込むだけで大きな金額のポイントがもらえたから 16.8％ ショップなどで勧誘を受けた・DMを受け取ったから 16.5％ 1枚くらいはゴールドカードを持ちたいと思ったから 14.4％ 利用限度額が大きいことが魅力だったから 14.4％

出典：株式会社NTTドコモ「ゴールドカードに関する若者の意識調査」を基に筆者作成

ポイント還元や旅行傷害保険、空港のラウンジ利用サービスなど、ゴールドカードにしかない特典を目当てとして契約している人も多いようです。一方、ゴールドカードのステータス性を理由に持っている人は一定数いるものの、そこまで重視されていないことがうかがえます。



ゴールドカード保有者の約6割は「年収400万円未満」

ゴールドカード保有者といえば高所得層のイメージが強い人も多いと思いますが、今や幅広い層が持てるカードになりつつあるようです。

同じく株式会社NTTドコモの「全世代のゴールドカード保有・利用に関する調査」によると、ゴールドカード保有者の年収で最も多いのは「200万円未満」で39.6％となっています。次いで多いのが「200万円～400万円未満」で割合は23.2%です。

世帯年収も「200万円～600万円未満」がボリュームゾーンとなっており、ゴールドカードは一般的な年収でも利用できることが分かります。近年では年会費が1万円を切るものや、条件を満たすと年会費が無料になるものもあり、以前よりも手が届きやすくなっているのかもしれません。



まとめ

年収が高くないと利用できないイメージのあるゴールドカードですが、近年は若い世代の間でも利用が増えています。ポイントの貯まりやすさやサービスの手厚さなど、具体的な特典を目的としてゴールドカードを選ぶ人が多いようです。

ゴールドカードは今や高所得層だけのものではなく、幅広い人が利用できるカードになりつつあるのかもしれません。



出典

株式会社NTTドコモ ゴールドカードに関する若者の意識調査（PR TIMES）

株式会社NTTドコモ 全世代のゴールドカード保有・利用に関する調査（PR TIMES）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー