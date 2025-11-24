野球評論家の高木豊氏が２３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「山本由伸になれる逸材」として中日・高橋宏斗投手、オリックス・山下舜平大投手、日本ハム・柴田獅子投手をピックアップした。

その中でも高木氏が絶賛したのは柴田。「行けると思うんだよ、あの子の素質だったら」と語り、「今年デビューしたけどデビューさせたいと思わせる素質なんだよ。これから球がもっと速くなると思うと、末恐ろしい」と絶賛。さらに「小久保監督がＣＳで苦しんでいる時に言ってたけど、あんなに完投能力があって１００球超えても球威が落ちないピッチャーは他の球団ではいないって。いい教育してるって言ってたよ。日本ハムの教え方は理にかなってるって」と明かした。

「そこで柴田が成長していったら面白いと思うよね」と高木氏。柴田は高卒１年目ながら今季、１軍デビューを果たした。今季は４試合の登板で防御率２・９２。新庄監督もフレッシュ球宴を見て「１６６キロ出るんじゃない？」と期待した右腕だ。

山下については「規格がデカい。完成品になった山本由伸を超えてしまうんじゃないかというくらいのものを持っている」と評価。ただ腰痛など故障に悩まされている部分もあるだけに「スタミナをつける作業というのは必要」とし、「３年でなれる」と期待をかけた。

高橋宏については高い素質を認めた上で「集中力が切れる瞬間がある。勝負に対して淡泊さが出るときがある。勝たなきゃいけないピッチャーだから粘り強さを身に付けていかないと」と指摘。「由伸のピッチングを見てみると、高めに速いストレートいって変化球じゃん。佐々木朗希だって速いストレートは打たれるんだから、いかに変化球の精度が大事かっていうのが分かる。考え方をかえていけば近づける」と分析していた。