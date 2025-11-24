timelesz、“地頭王”決定戦 “高学歴コンビ”菊池風磨＆篠塚大輝を破れるか
8人組グループ・timeleszの日本テレビ系冠番組『timeleszファミリア』（毎週月曜 深0：29〜深0：54）が、きょう24日深夜に放送される。
【番組カット】大爆笑！たのしそうな原嘉孝らtimelesz
今回は、8人の日常のちょっとした遊びを届ける「タイムレスハウス」第4弾となる。同企画はtimeleszが集結し、ロマンあふれるちょっぴりおバカな挑戦をするロマン追求バラエティー。ドラマの世界観と素のバラエティーの要素が融合した新しいスタイルで送る。
メンバー間のふとした会話から「timeleszの中で一番、地頭が良いのは誰か？」という熱い議論がぼっ発する。勉強ができるだけではなく、ひらめき力や発想力に優れた人こそ真の頭脳派であると主張するメンバー。この地頭王の座をかけた勝負のため、謎解きクリエイター・松丸亮吾に特別に問題作成を依頼する。初級・中級・上級の3問に、8人が真剣に挑む。
勝負が始まると、ハウス内の空気は一変。普段の和やかな雰囲気から一転、謎解きに没頭するメンバーの真剣な表情が映し出される。画面に映し出された問題を見た瞬間、「なるほど！これは面白い！」「えー！全然わかんない！」と、思わず叫び声を上げるメンバーたち。菊池風磨と篠塚大輝の知識派コンビは高学歴の真価を発揮できるのか。
一方、原嘉孝は、発想力で勝負する。佐藤勝利、松島聡、寺西拓人のユニークな解答や、橋本将生や猪俣周杜の思わぬ着眼点が飛び出し、メンバー全員が頭を抱え、喜び、そして悔しがる、見応え満載の展開に。熱いバトルを制し、栄えある“timeleszの地頭王”の称号を手にするのは果たして誰なのか。
そして、熱戦に敗れたメンバーには、さらなる試練「器用キャラ決定戦」が待ち受けている。謎解きで頭を使った次は、手先の器用さで名誉挽回を図ろうと、必死になるメンバーたちの姿があった。カメラが回っていない間にもこっそり練習を始めるほど、全員がこの称号に本気モードを見せる。
笑いと緊張が交錯する“地頭王決定戦”と、意地とプライドをかけた“器用キャラ決定戦”の真剣勝負が繰り広げられる。
