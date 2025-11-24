例えば炎・タキノルイ「ほんまにいらん」とツッコんだ、田上からの贈り物とは？

中学からの幼馴染みであるタキノ ルイさんと田上さんで結成したお笑いコンビ・例えば炎。学生時代から、芸人になった今に至るまでの贈り物遍歴は？

日常のささやかな贈り物

田上 中学の時、タキノの誕生日に板チョコ型の電卓を買って渡そうとしたけど、タイミングを逃してしまったことがあって。いまだに実家にありますね。

タキノ えー、初めて聞いた。僕は、田上には「これおもろいで」と見せた漫画をそのままあげたり、アウトレットで買ったけど入らなかったサッカーユニフォームを譲ったくらいかな？ あ、グアムのお土産Tシャツもらったよな。

田上 思い返すと、親が「買っていかんでええの？」と聞いてくれたり、贈り物をする文化がある家やったんかも。

タキノ 僕もお土産は買ってた。龍のキーホルダーとか。玉のついたやつ。

田上 あれ人に買うやつおるん（笑）。

タキノ 芸人になってからは、ウイスキーをもらったのが嬉しかったですね。おしゃれやし、お酒をもらえる年になったんやということも実感したというか。

田上 めっちゃ普通に、嬉しいものを渡そうと思って。当時の稼ぎを思うと自分では買わへんような値段で、だからこそ人にあげる時はそのくらい出していいのかなって。僕、お金に無頓着というか、あまりわかってなくて。いまだに使い方を勉強中なんです（笑）。

タキノ 逆に、同居時代に『ワンピース』のビッグ・マムのめちゃピンクのTシャツをもらった時は、「ほんまにいらん」ってちゃんとツッコみました。

田上 同期の芸人と一緒に買いに行って、その場の盛り上がりで決めたやつ（笑）。

タキノ 家では着てるけど。ちなみに僕は基本的に田上には贈り物としてはあげてないです。

田上 ネタを全部作ってくれてるというのもあるし。僕、プレゼントをもらうのがそんなに好きじゃないかも。リアクションに困るというか。あげるほうが楽しい。あれ…、僕って変なんですか？

タキノ もしあげるとしたら、ナザールという点鼻薬。よくなくして「どこ行った？」と言うてるので。あと、ナザールが入るポーチとナザール用のエアタグとかがあれば一緒に渡したいですね。いいものを選ぶとすれば、舞台に立つ時につけるネクタイ。『ヴェルサーチェ』とか、ちゃんとしたブランドものにします。

田上 いらないです（即答）。“これ、つけなあかんのかな”とか、タキノに気を遣わなきゃいけないのが嫌なんで。

タキノ （笑）。嬉しいプレゼントでいうとファンの方からの手紙。全部残していて、自分が芸人を辞めておじいちゃんになった時に読み返そうと思っています。日記代わりに“この時の自分はこうやったんや”と思い出せるやろうし。

田上 あ、嬉しかったプレゼント思い出した！ 高校3年生の時にサンタさんからもらった5000円。さすがにもう来てくれないと思っていたし、自分がいい子やから来てくれたんやなって。

タキノ そう、彼はまだサンタを信じているんです、そういう子なんです。

相方お気に入りブランドのロンT2枚をセレクト！

毎年タキノさんに誕生日プレゼントを渡しているという田上さん。「渡す時は、恥ずかしいからなんでもないふうを装って渡してます」（田上）。「今年は何をもらえるのか、楽しみです」（タキノ）。撮影の2日後はタキノさんの30歳の誕生日。二人のレギュラーPodcast番組『例えば炎のあ、エレガンス』（ラジオ関西）#19の収録内で、タキノさんお気に入りブランドのロンTを直接プレゼント（写真は番組提供）。

例えば炎

たとえばほのお 2020年結成。ツッコミとネタ作りをタキノ ルイさん（左）、ボケを田上さん（右）が担当する。劇場を中心に活躍し、芸歴5年目以下が対象の賞レース「UNDER5 AWARD」で2年連続決勝進出。Podcast番組『例えば炎のあ、エレガンス』（ラジオ関西）は毎週金曜23時ごろ〜レギュラー配信中。