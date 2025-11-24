スマホを買い替えたいけど“13万円”もする「iPhone 17」は高すぎる！ 型落ちになった「iPhone 16」ならお得に買えますか？

iPhone 17の価格は最も安い256GBモデルでも「約13万円」

2025年9月19日にiPhone 17シリーズが発売されました。それぞれの価格やスペックを表1にまとめました。

表1

容量 価格（税込み） 主な性能 iPhone 17 256GB 12万9800円 6.3インチ最大30時間のビデオ再生 512GB 16万4800円 iPhone 17 Pro 256GB 17万9800円 6.3インチ最大33時間のビデオ再生 512GB 21万4800円 1TB 24万9800円 iPhone 17 Pro Max 256GB 19万4800円 6.9インチ最大39時間のビデオ再生 512GB 22万9800円 1TB 26万4800円 2TB 32万9800円 iPhone Air 256GB 15万9800円 6.5インチ最大27時間のビデオ再生 512GB 19万4800円 1TB 22万9800円

※筆者作成（2025年11月現在）



1世代前のiPhone 16なら「約11万5000円」から

iPhone 16はiPhone 17の発売後、Apple公式において12万4800円から1万円の値下げが行われ、11万4800円となりました。ストレージ容量に関しては128GBモデルのみの取り扱いとなり、256GB以上のモデルは上位機種のiPhone 16 Plusでのみ選択できます。つまり、iPhone 17と同等の容量が必要な場合は14万4800円から購入可能です。

一方、Apple公式以外の販売店ではiPhone 16（128GB）のSIMフリー端末が10万8000円から販売されているケースもあるようです。最新のiPhoneにこだわりがない場合やストレージ容量を必要としない場合、1世代前のiPhone 16ならお得に購入できるかもしれません。



iPhoneシリーズを「お得に買う」3つの方法

ここからは、iPhoneシリーズをお得に買う方法を3つご紹介します。



方法1：Apple Trade In（下取りプログラム）を利用する

Appleでは、Apple Trade Inという下取りプログラムを実施しています。現在使っているiPhoneをApple Storeに持ち込むかオンラインで下取り発送すると、新しい端末を購入する際、下取りしたデバイスに応じて値引きがされます。



方法2：通信キャリア契約付きの割引を利用する（Appleのオンライン購入・店頭での購入の場合）

Apple StoreでiPhoneを購入する際、通信キャリアと契約すると通信キャリア割引を受けられます。割引額は機種変更・新規契約が8800円、乗り換えが2万円です。



方法3：キャリア各社の端末購入プログラムを利用する（各大手キャリアで購入・契約の場合）

大手キャリアで購入する際は、キャリア各社が実施している端末購入プログラムの利用を検討してもよいかもしれません。端末購入プログラムとは、新しい端末を分割払いで購入し、一定期間後に端末を返却するなど条件を満たすことで、残債が免除される制度です。



まとめ

新しいiPhoneシリーズの発売に伴い、1世代前のiPhoneが公式ストアで1万円値下げされています。公式以外の販売店でも通常より安く買える可能性があるため、最新機種にこだわりがない場合は1世代前のiPhoneを購入する方がお得かもしれません。下取りサービスや端末購入プログラムなども活用して、スマホをお得に購入しましょう。

