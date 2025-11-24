１１月２２日に開催されたファイターズのファン感謝祭。



３時間半を超えるイベントでは、選手が普段見られない姿でファンをわかせました。

山縣秀選手が得意とするピアノの演奏で幕を開けた、ファイターズのファン感謝イベント「Ｆフェス」。



球場にはおよそ２万５０００人のファンが駆けつけ、選手たちは対決企画などで球場を盛り上げました。

誰がかっこよくボールをキャッチできるかを競う「キャッチングヒーロー」では、帯広市出身の杉浦稔大投手が、守備陣顔負けの“背面キャッチ”を披露するとー





野村佑希選手は普通に捕ってこの表情。（野村佑希選手）「やっぱ堂々としているのが一番かっこいい。捕るとこかっこよくとは言われてないんで。捕った後含めてかっこいいかなって」

さらに、２０２５年に８勝を挙げた達孝太投手もキャッチして「仁王立ち」。



ファンから歓声があがりました。



（野村佑希選手）「顔かっこよすぎるのちょっとずるいっす、達」

そして今シーズン、通算９００試合登板を達成した宮西尚生投手の等身大の像もお披露目されました。



宮西投手は銅像を見て…



（宮西尚生投手）「こんな感じなんだ。結構リアルだね。なんか…すごい恥ずかしいわ」



この宮西投手の等身大の像は球場内に設置されるということで、新たな観光スポットになるかもしれません。

最後には、来シーズンから柳川大晟投手が背番号「４７」、福島蓮投手が背番号「４５」を付けることが発表され、さらにー



（場内アナウンス）「３番、郡司裕也選手」



（郡司裕也選手）「ファイターズの背番号３は田中賢介さんのイメージが強いけど、これからは郡司のイメージが強くなるように頑張りたい。最近背番号３０を買っちゃったよという人は、払い戻し等は対応しておりませんのでよろしくお願いします。３番（のユニホーム）を買ってください」

そして２０２５年も新庄監督から重大発表がありました。



（新庄監督）「開幕投手をいまから発表します」



（伊藤大海投手）「まず勢いをつけて（来季は）ファイターズの年になると確信しています。まず開幕しっかりとってホームに戻って来られるように楽しんでやってまいります。応援よろしくお願いします」

（新庄監督）「４番、サード郡司」



開幕まであと４か月もあるなか、１２球団でどこよりも早い開幕投手と開幕４番が発表となりました。

そして、ファンフェスティバルを締めくくったのは、清宮幸太郎選手率いるＦフェス発のアイドルユニット「清宮フレンズ」です。



（清宮幸太郎選手）「きょうは私たちの仲間にも来てもらっています。超ときめき宣伝部のみんなで～す」



「清宮フレンズ」の２０２５年のステージは、人気アイドルグループ・超ときめき宣伝部とのコラボレーション企画となりました。

Ｑ．苦労したポイントは？



（清宮幸太郎選手）「表情管理です」



（北山亘基選手）「去年のファンフェスから１年間ぶっ通しでやってきました」



（山本拓実選手）「こんなたくさんの人の前で踊れて、超最強で～す」



淺間大基選手と田宮裕涼選手の「アイドルおっかけ」も登場し、会場は笑顔につつまれ、２０２５年のファンフェスティバルは幕を閉じました。