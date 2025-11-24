歌手の郷ひろみ（70）が24日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。こだわりのデンタルケアを明かした。

番組で、休日のルーティンを明かした郷。毎朝5時55分に、目覚まし時計なしで起きるといい、朝イチの歯磨きについては「歯磨き粉を付けないで、口の中がネバネバしてるのが嫌。それでサッと磨いちゃう」と明かした。

普段の歯磨き時間は「こないだたまたま測ったら、13分ぐらいやってました」と郷。「普通の歯ブラシで、僕はルシェロっていうところのソフトが凄い好きなんですけど、そのソフトを使う」と続け、「ゆっくり磨いて、舌磨きをやる。それからフロスは使い分ける。朝と夜。違うやつを使う」と話した。

そして「フロスもやって、今度歯ブラシに戻るんですけど、1本用の歯ブラシがある。それで隅々まで綺麗にする。最後にマウスウォッシュで綺麗にうがいをする」と解説。そのきっかけを聞かれると、郷は「小さい頃に虫歯になった記憶がある。それで痛い思いをするのは絶対嫌だと思ってから、歯磨きだけは絶対に」と語っていた。