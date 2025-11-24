シンガー・ソングライターの大貫妙子が、山下達郎らとのバンド、シュガー・ベイブでデビューして５０周年を迎えた。

半世紀にわたり作り続けてきた自身の音楽は、人との出会いの積み重ねがもたらしてくれたと思っている。「こういうものが欲しいと強い願いを持って生きていると、（それを持つ人と）出会う」と語る。（鶴田裕介）

記念盤「ピーターと仲間たち」

「やっぱり、人って出会うものなんですよね」。山下と出会ったのは東京・四谷のロック喫茶だった。「店にはギターが置いてあり、山下君が『ちょっとそれ借りていいかな』と言って一人で弾き始めた。この人結構うまいな、と思った」

大貫のソロ作を作ろうという話もあったが、「彼もバンドをやりたいと思っていた。ハーモニーをつけるのが好きで、女性の声があるといいなとずっと思っていたらしくて。一緒にやろうか、という話になりました」と振り返る。

シュガー・ベイブは１９７５年４月にデビュー。ともに歌い、作詞作曲もしたが、山下はアメリカンポップス、大貫は海外のシンガー・ソングライターなどに影響を受け、作風も全く違った。「山下君と私って、音楽の趣味は全然合わないんですよ」と苦笑する。デビュー翌年に解散したのは、それぞれがやりたい音楽を追った結果だった。

７６年、アルバム「Ｇｒｅｙ Ｓｋｉｅｓ」でソロデビュー。「ジョニ・ミッチェルってカバーできないでしょう。メロディーが独特すぎて。彼女のようになりたいと思ったわけではないけれど、ものすごくひかれた」

この頃から編曲や演奏で支えた坂本龍一は、ある日知り合いの部屋に遊びに行くと、コタツに入っていたという。「コタツで色々話しているうちに、今まで出会ったミュージシャンとは全然違うという感じがすごくあった」。大貫が大量に持っていたレコードを一緒に聴き、「音楽に埋もれる日々を過ごしましたね」。ほかにも加藤和彦、牧村憲一と、人との出会いから作品が生まれていった。

デビュー５０周年を記念して出した「ピーターと仲間たち」（コロムビア）は、８０〜９０年代に発表したエレクトロニック・サウンドの楽曲を歌ったライブ音源を収録。当時、坂本が演奏したサウンドなどを忠実に再現している。

近年はライブが活動の主体だ。「曲はライブでやるたびに成熟していく。肌に感じるじゃないですか。音も、リズムのビートも。そっちの方が楽しいんだよね」

初の海外公演へ

来年２月には米ロサンゼルスで初の海外公演を予定。かつて洋楽を聴いて育った女性が、今度は自分の歌を海外に届けに行く形だ。「年齢が年齢なので、そろそろフェードアウトしてもいいかも、とも思うんですけれど、これはもう、神様がやれっていうことなんだろう、って。音楽の神様が」