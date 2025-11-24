暗めでおとなしい「日本」に陽気キャラの「アメリカ」、紳士な「イギリス」…国を擬人化した漫画で地政学を学ぶ!?【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
世界を「オフィス地球」という会社に見立て、国をそこで働く「サラリーマン」に擬人化した、理央(@br_sss921)さん・沢辺有司さん(原案・監修)の漫画「地政学ボーイズ」。陰キャで趣味人、働きすぎるヒノモト(日本)のまわりには、陽キャで強引なアメリカ、虎視眈々と策略を練る中国、冷酷なロシアなど、各国のイケメン男子が入り乱れる。歴史に基づいた関係性がおもしろく、カジュアルに地政学を学べると評判で「自分も楽しめるし、子供にも読ませたい！」と反響を得る。今回は、作者の理央さんに制作のきっかけや見どころを聞いた。
アメリカは「俺のことは、アメリックと呼んでくれ」となれなれしく陽キャでフランクな性格。日本のヒノモトに対して企画の意見を求めてくるが、実際のところ意見は聞くだけで常に自分が正しいというスタンスで、意見を曲げることはない。歴史的背景の裏側もカジュアルな会話で構成されており、各国との関係性がわかりやすく描かれている本作「地政学ボーイズ」は、国を擬人化し「地政学」をテーマに描いている。
編集部のすすめで「地政学」という題材に取り組んだという作者の理央さんは、そのとき初めて「地政学」という分野を知ったという。「当時いくつか参考文献を送っていただいて、目を通したところ、おもしろそうなジャンルだなと思ったので、そこから企画が始まりました」と制作の経緯を聞かせてくれた。
多くのキャラクター(国)が登場するなかでお気に入りを伺うと「そうですね、やはり主人公のヒノモトは気に入っています。日本のキャラなのでもっとも動かしやすいというか、感情移入がしやすいというか。あとはアメリカです。シンプルに表情豊かなキャラクターなので、画面映えするなと思っています」と教えてくれた。
SNSでは「試し読み」が3万越えのいいねがついたものもあり、読者の興味を引いている本作「地政学ボーイズ」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：理央(@br_sss921)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。