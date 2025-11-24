週明け２４日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比３５８．８６ポイント（１．４２％）高の２５５７８．８８ポイントと反発し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０８．４６ポイント（１．２２％）高の９０２８．２４ポイントと７日ぶりに反発した。売買代金は１３０５億８８４０万香港ドルに縮小している（２１日前場は１５０４億７３６０万香港ドル）。

米追加利下げの期待感で買いが先行する流れ。米ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が２１日の講演で、インフレの上振れリスクは和らいでいるため連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が金融政策を緩和気味にする余地はあるとの認識を示した。市場では、ＦＲＢが１２月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で追加利下げを決定するとの見方が広がっている。米金利先物市場の値動きから算出するＣＭＥフェドウオッチ（政策金利が変更される確率）では、１２月のＦＯＭＣで０．２５％利下げする確率が総裁発言前の約３５％から約７０％に急上昇した。香港は金融政策で米国に追随するため、域内金利の低下も期待されている。指数は徐々に上げ幅を広げた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ネット関連の上げが目立つ。中国オンラインゲーム大手の網易（ネットイース：９９９９／ＨＫ）が５．７％高、ショート動画投稿アプリの快手科技（１０２４／ＨＫ）が５．２％高、電子商取引（ＥＣ）世界大手の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ：９９８８／ＨＫ）が４．１％高で引けた。

そのほか、ハンセン指数の構成銘柄に新規採用が決定した信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）が３．６％高。株価指数を算出するハンセン・インデックシズ（ＨＳＩ）は２４日引け後、四半期ごとに行っている指数構成銘柄の定期見直しの結果を発表し、ハンセン指数構成銘柄に信達生物を新規採用した。除外銘柄はなし。これにより、ハンセン指数の構成銘柄は８８→８９に増加する運びだ（入れ替えは１２月８日付で発効）。

自動車セクターも高い。広州汽車集団（２２３８／ＨＫ）が１３．３％、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が６．５％、北京汽車（１９５８／ＨＫ）が５．４％ずつ上昇した。広州汽車については、国内初となる大容量全固体電池の生産ラインを完成させたと伝わり、材料視されている。そのほか、ライダー（ＬｉＤＡＲ）や自動運転システムなどスマートドライブ関連も急伸。禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が１０．９％高、文遠知行（８００／ＨＫ）が９．３％高、地平線（９６６０／ＨＫ）が１．９％高と値を上げた。

中国の不動産セクターもしっかり。中国奥園集団（３８８３／ＨＫ）が４．３％高、碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が３．９％高、華潤置地（１１０９／ＨＫ）が２．３％高、龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）と中国海外発展（６８８／ＨＫ）がそろって２．２％高で前場取引を終えた。

半面、石油セクターはさえない。業界大手３社の中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が２．３％、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が１．５％、中国石油化工（３８６／ＨＫ）が０．９％、原油掘削の中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が１．４％ずつ下落した。

本土マーケットは３日続落。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．３４％安の３８２１．６８ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが安い。資源・素材、公益、消費、運輸、保険・証券なども売られた。半面、軍需産業は高い。医薬、自動車、銀行も買われた。

