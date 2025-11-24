INI許豊凡、NHKドラマ初出演 本格的SFドラマで管制官役に挑戦【火星の女王】
【モデルプレス＝2025/11/24】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の許豊凡が、NHK放送100年特集ドラマ「火星の女王」（12月13日スタート／夜10：00〜11：29／全3話）に出演決定。許が同局のドラマに出演するのは初となる。
【写真】INI、サプライズに涙
ドラマ「火星の女王」は、人類が火星移住を果たしている100年後の未来を描く大型SFエンターテインメント。突如現れた謎の物体をめぐり、火星と地球の人々の欲望と希望が交錯するヒューマンドラマだ。放送100年を機に、これまでの歴史を振り返りつつ、これからの100年を模索していく「宇宙・未来プロジェクト」の一環として制作・放送される。
このたび、新たな出演者と第2弾ティザーが解禁され、上川周作、寛一郎、胗俊太郎ら数多くの作品で存在感を発揮する実力派俳優たちが集結。また、日本国内外でも活躍するソウジ・アライ、ヴィカシュ・パリワルなど国際色溢れる出演者が加わった。許は中国語・日本語・英語・韓国語と4ヶ国語が堪能で、情報番組の不定期レギュラーとしても活躍中。7月に連続ドラマ初レギュラー出演を果たし、NHKのドラマは今作が初出演となる。演じるのはISDA日本支局の管制官で、本格的なSFドラマは初挑戦。自身の強みを生かし、新たなチャレンジに挑む。（modelpress編集部）
放送100周年特集ドラマという特別な作品に関わらせていただくこと、心の底から光栄に思います。撮影現場ではいろんな国からの役者の方々が集まって、いろんな言語の会話がリアルタイムに飛び交っていました。まさに僕たちが想像する未来の形なのでしょうか。そんな人たちが同じ未知なる世界と向き合う姿、ぜひお楽しみください。
【Not Sponsored 記事】
◆INI許豊凡、NHKドラマ初出演
◆許豊凡コメント
