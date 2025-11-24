ヘラヘラ三銃士さおりん、キャミワンピから美脚スラリ ハワイ満喫ショットに反響「色白で綺麗」「スタイル憧れ」
【モデルプレス＝2025/11/24】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のさおりんが11月22日、自身のInstagramを更新。美しい脚がのぞくキャミソールワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美女YouTuber「脚が綺麗」素肌輝くキャミワンピ姿
さおりんは「ヘラヘラohana」とつづり、ヘラヘラ三銃士でハワイを訪れた際の写真を投稿。青空を背景に、白のシャーリングキャミソールワンピースを着用した姿を公開し、美しい脚や素肌をのぞかせている。
この投稿に「可愛すぎる」「ワンピース似合ってる」「夏を感じられてハッピー」「脚が綺麗」「色白で綺麗」「スタイル憧れ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆さおりん、美脚際立つキャミワンピース姿披露
◆さおりんのスタイルに反響
