【RMZ-016 ブレードライガーパンツァー(ZBF)】 12月 予約開始

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションプラキット「RMZ-016 ブレードライガーパンツァー(ZBF)」を12月に予約受付を開始する。

10月17日に公開された映像「ZOIDS BATTLE FILMS」にて登場した「ブレードライガーパンツァー(ZBF)」」を1/100アクションプラキット「リアライズモデル」シリーズで立体化。

格闘戦を得意とする「ブレードライガー」を砲撃戦に対応した武装を装備した姿。「ライガーゼロ パンツァー」を彷彿とさせる重厚な装甲に背部にハイブリッドキャノンと思われる武装を持つ。

映像では高火力で敵勢力をねじ伏せつつ、高い機動力を発揮。「ライガーゼロファルコン」と連携して「デスザウラー」を撃破した。

【ZOIDS BATTLE FILMS】

(C) TOMY