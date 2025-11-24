

奉還町商店街（有限会社エヌティ・クリエイト提供）

岡山市北区の奉還町商店街で、大学生が体験型まち歩きゲームなどSNS・オンラインを駆使したまちづくりプロジェクトに取り組んでいます。

就実大学経営学部の学生が運営する「奉還町商店街活性化プロジェクト」では2025年11月、まちづくりプロジェクト「withプロジェクト」をスタートさせました。

来場者がSNS上に奉還町について投稿し、若者らの関心を集めて多くの人に日常から奉還町商店街に来てもらうのが目的です。

体験型まち歩きゲーム「withカード」では、名刺くらいの大きさのカードを奉還町りぶら（イベントスペース）に設置しました。カードには「14人の侍の写真を撮ろう」「幻の奉還町遊園地を探そう」などのミッションが書かれていてます。

ミッションをクリアしたときの写真をInstagramに投稿し、画面を商店街内の対象3店舗（Babylon、ONSAYA COFFEE、KAMP）で見せると、ステッカーがプレゼントされます。

DAOと呼ばれるオンライン投票にも参加できます。専用のLINEのオープンチャットに入ると、商店街の新しいBGMを選んだり、新しい「withカード」のミッションを投票で決定したりすることができます。奉還町商店街の公式Instagramで参加者を募っています。

学生が運営する奉還町商店街公式Instagram・TikTokでは、学生が撮影したまち歩きや食べ歩きの様子を発信しています。店舗やフォトスポットを紹介する投稿もしています。

「withプロジェクト」は、奉還町商店街で2025年12月末ごろまで行われる予定です。