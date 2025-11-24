タレントでボディビルダーの、横川尚隆さんが自身のインスタグラムを更新。

FWJ（Fitness World Japan）の「NUTRIMUSCLE PRESENTS Olympia Amateur Japan 2025」で優勝した喜びを綴りました。



【写真を見る】【 横川尚隆 】 「優勝しました」 ＳＮＳに喜び 「はじめまして世界。待ってろ世界。俺が行くぞ」「休んでる暇なんてねえあしたからもジムだよ」





横川尚隆さんは「優勝しました」と綴ると、見事に鍛え上げられた、肉体の写真をアップ。



続けて「はじめまして世界。待ってろ世界。俺が行くぞ。」と、綴りました。





そして「応援してくださった皆様、すべての関わってくださった皆様本当にありがとうございました。」と、感謝を記しました。

最後に、横川尚隆さんは「休んでる暇なんてねえあしたからもジムだよ」と、その意気込みを綴っています。







この投稿にファンからは「まじで最高の筋肉でした」・「横川様には世界をとれる凄みがある！！優勝おめでとうございます」・「おめでとうございます 身体も、ポージング素晴らしかったです」などの反響が寄せられています。





更に、横川尚隆さんは、自身のYoutubeチャンネルに、大会直後の動画をアップし「たった今、オリンピアアマチュア終わりました。」「結果から言うと、ライトヘビー級優勝して、オーバーオールも優勝して、無事プロカードを取ることができました。」と、喜びの報告。

続けて「1年間、本当にこのためだけに生きてきました。」「1日も1回のトレーニングも1レップも妥協しなかったっていう自信があります。しなかった。絶対に。それが出来たのも、たくさんの皆さんの応援のおかげです」と、語りました。







FWJの公式サイトでは、Olympia Amateur Japan 2025について「勝者にはプロカードが授与される、アマチュア最高峰の戦い！ Olympia Amateur Japan 2025 では、フィットモデル、ビキニ、フィギュア、ウェルネス、ウィメンズフィジーク、メンズフィジーク、クラシックフィジーク、ボディビルディング――

全8カテゴリーで熱戦が繰り広げられます。」「各クラスの優勝者だけが挑める最終決戦『オーバーオール』。そこで勝ち残った選手だけが、憧れのプロカードを手にすることができる。」と、説明されています。









