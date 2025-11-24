大相撲九州場所で初優勝を果たし、大関昇進を確実とした関脇安青錦（２１）＝安治川＝が栄冠から一夜明けた２４日、久留米市の部屋宿舎で会見。師匠の安治川親方（元関脇安美錦）の「自分で考えろ」指令に少し困惑の様子を見せた。

本割で大関琴桜、優勝決定戦で横綱豊昇龍を連破した安青錦。２６日の臨時理事会を経て、大関昇進が決まる。伝達式での口上に関心が集まるが、師匠から千秋楽後に「自分で考えろ」と言われたという。

ウクライナ出身で、連絡に漢字を使うほど日本語が上達した安青錦だが「自分だったら頑張りますしか言えない。もっといい言葉があると思うので」と、少し困った表情を浮かべた。

大関昇進時の口上では、現役では大の里の「唯一無二」、豊昇龍の「気魄一閃」、高安の「正々堂々」、朝乃山の「一生懸命」、正代の「至誠一貫」など、四字熟語を盛り込むことが定番となっている。

安青錦は「まだピンチじゃないですけど、自分らしくやりたいですね。とりあえず親方と話し合って、本当に昨日の通り『自分で考えろ』と言われたら調べるしかないです」と苦笑い。報道陣の笑いを誘った。

ある意味、師匠から信頼されていると捉えられるが「うれしいというよりは…手伝ってほしいです」と、本音も出ていた。