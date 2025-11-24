ソフトバンクの小久保裕紀監督が24日、福岡市内中心部で行われた優勝祝賀パレードに参加し、笑顔で振り返った。

沿道に人、人、人…2年連続のVパレード【動画】はこちら

パレードはリーグ制覇した昨年に続いて2年連続。小久保監督は周東佑京選手会長、孫正義オーナーとともに先頭のオープンカーに乗車した。実行委員会の発表によると29万人が集まったという大勢のファンたちから大きな声援や感謝の声が送られ、「昨年はあと一歩で（日本一に）届かなくて、来年こそは日本一という声だったんですけど。今年はすべて、おめでとう、ありがとうという声をいただいて。本当にあれだけのファンの方々が集まってもらって、あれだけの笑顔を、本当に達成できて良かったなと、改めて実感がわきました」と振り返った。。

パレードは天神など福岡の中心地を約2・3キロをゆっくりと進んだ。「孫オーナーもおっしゃるように、我々が人に感動を与えられる最前線にいるプロスポーツなので、その中の日本の野球という中で、引っ張っていかなければいけないという思いの中で達成した景色ですけど。あれだけの人が心の底から笑顔になれる、そういうことを与えられるポジションにいるんだなと、再確認しました」と万感の思いを語った。