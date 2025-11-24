マヂカルラブリーの野田クリスタル（38）が24日、都内で行われた米国生まれのサプリメント、ネーチャーメイドの「バルクサミットPRイベント」に登壇した。

体作りについて語り、ダイエットについては「食事が7割といっても過言ではない。でも、食べないダイエットは単純に不合格です。食べて痩せるにはどうするか。そうなると栄養を考えるしかなくて、それを解決するのがサプリです」と持論を展開した。

自身のボディーメーク年表も公開され、178センチ58キロの「ガリガリだった」体から14年に3カ月で15キロ増量したことなども紹介。筋肉量が一気に4キロ以上増えたといい「バカ食いしていましたね。ジムにも週7で行って。家だと思ってました」と振り返った。

イベントにはフィジーク日本王者でネーチャーメイドオフィシャルアンバサダーの久野圭一氏、トレーニング・栄養指導のプロフェッショナルでオフィシャルアドバイザーのKENTO氏も参加しており、野田の腕やお尻の筋肉が褒められる場面も。野田は「いつも腕をみせることが多いのですが、本当に見せたいのはお尻なんですよね。カチカチです」とアピールした。

28日で39歳の誕生日も迎える。「サンキュー！」と同事務所のパンサー尾形貴弘のギャグをほうふつとさせるポーズで笑わせ「最近、筋肉量が落ちてるのでそろそろもう1回本気出してトレーニングに時間を使いたいですね。40歳、50歳になってもマッチョでいられるところをみせたい」と意気込んでいた。