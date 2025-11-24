神田愛花「ぽかぽか」冒頭から“号泣”「本当に幸せで…」大物アーティストの生歌唱に喜び
【モデルプレス＝2025/11/24】フリーアナウンサーの神田愛花が、24日放送のフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。冒頭に行われたゲストの生歌唱に神田が号泣する場面があった。
【写真】神田愛花が涙した「ぽかぽか」ゲスト
この日のゲストは、歌手の郷ひろみ。番組のオープニングには、「ALL MY LOVE」「GOLDFINGER '99」を2曲続けて生歌唱し、スタジオを盛り上げた。
歌唱中には、郷のファンだという神田がパフォーマンスを観ながら涙。ステージが終わると、MCを務めるハライチの岩井勇気からは「横のオタクが号泣していまして」と突っ込まれていた。
神田は、過去の郷の出演回を振り返りつつ「前回は私が一番好きな曲をリクエストさせていただいて、目の前で歌ってくださって感動してしまいました」と回顧。続けて「今日は、ぽかぽかの（セットの）前に郷さんがいらっしゃることが本当に幸せで…泣いてしまいました」と喜びを語った。
すると、岩井は「（神田が）明確に泣き始めたところがわかりましたよ」と前置きし「郷さんが、ジャケットのボタンを外したところ」と暴露。岩井の指摘を受け、神田は「本当に嬉しくて…」と笑顔を見せていた。
また、郷とのエピソードについて神田は「1度NHKホールのライブにご招待いただきまして、こんな者が行かせていただきまして」とライブに訪れたことを告白。郷が神田と肩を組み撮影された舞台裏ショットが映し出されると、神田は「ちょっと顔が赤らんでいまして…（笑）」と当時を振り返り、郷の人柄を絶賛していた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆神田愛花「ぽかぽか」冒頭から号泣
◆神田愛花、郷ひろみのエピソード披露
