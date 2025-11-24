ＷＥＳＴ．の神山智洋が２４日、東京ビッグサイトで「ネイルオブザイヤー２０２５」授賞式に出席した。１０月に結婚を発表して以降、初の公の場となった。

ネイルをこよなく愛し、ネイルの素晴らしさを伝えてくれている著名人を表彰するアワード。

神山は、シックな衣装に合わせた「勝負ネイル」だというブラックやホワイトを基調としたネイルで登壇。２年連続で同賞を受賞し「すてきな賞をいただき本当にありがとうございます。非常に光栄です。好きなことで受賞できたことがうれしいです。来年以降もとれればという思いもあります」と意欲をのぞかせた。

“受賞を誰に伝えたいか”を聞かれ、「メンバーに伝えたんですけど、『また獲（と）ったんか！』と言われました。（ＷＥＳＴ．では）ネイルをするのが僕しかいないけど、興味を持ったメンバーがいたらサロンに連れて行こうかな」と笑顔で明かしていた。

女優・倍賞千恵子も同賞を受賞。ビデオメッセージで「とてもうれしく思っています。ネイルに縁遠かったんですけど、映画（＝公開中の『ＴＯＫＹＯタクシー』）で演じた役でネイルをすることによって撮影中もとても元気をもらっていました」などとコメントした。