グラビアアイドルの塩見きら（２７）が２４日、都内で行われた「塩見きら ２０２６年カレンダー」発売イベントに登場した。

この日の衣装は、私服の白いふわふわのニットワンピース。「冬なので白。ファンの方も喜んでくれたらいいな」というが「若干穴が空いてて…。夜中に自分で縫いました」と明かし、照れ笑い。

また、今回が塩見にとって初カレンダー。「表紙のゴールドの水着が大変縁起がよいなと。２０２６年いいスタートを切れそうな作品になった」といい、「お気に入りはサウナのカットのページ。（私は）性格が暗いんですけど、このカットは明るく爽やかに撮っていただいた。ファンの皆にも明るい気持ちになってほしい」とアピールした。

今年を振り返って、「私の人生の中でも１、２位を争うくらい怒涛の１年だった。いろんなことを経験させてもらった」という。特に「『サンデージャポン』（ＴＢＳ系）とか『アッコにおまかせ！』（ＴＢＳ系）に、出演させていただいたことは自分の中で大きかった」そう。

「生放送ですし、１回勝負。これで自分の人生が決まるくらいの気持ちでのぞんだ。アピールできてたくさんの方に知ってもらえたんじゃないかな」と笑顔を見せ、「自分自身も成長できた。来年はもっと売れたいです」と意気込んだ。

クリスマスの予定を問われると「イブも当日もどっちも予定なくて」と大笑い。「やばいなということで、早く仕事を入れないとなと思っています」と語った。