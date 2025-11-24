イケアで抹茶フェア！抹茶の魅力を存分に味わえるデザートメニューが期間限定で提供中

イケアが店舗で提供しているデザートメニューに、抹茶の魅力を存分に味わえる多彩な新メニューが登場。

今年もイケアでは期間限定で、全国のイケア店舗にて「抹茶 フェア」を開催中。今年の抹茶フェアでは、抹茶の魅力を存分に味わえる多彩なデザートメニューが楽しめます。

新作の「抹茶食べ比べプレート」では、昨年好評だったプレート（抹茶モンブラン、抹茶ガトーショコラ、クレームダンジュ風）に抹茶テリーヌを新たに加え、全4種の抹茶スイーツを一度に楽しめる特別感あふれる一皿を昨年と同じ価格で登場。

また、抹茶デザートとして人気の高いパフェをアレンジした「抹茶ティラミスパフェ」や、過去に好評だった「抹茶プリン」も復活。この冬は、イケアで贅沢な抹茶スイーツを楽しんでみてはいかが？

抹茶食べ比べプレート

抹茶ティラミスパフェ

なめらか抹茶プリン

イケアの「抹茶フェア」は、2025年11月20日（木）〜2026年2月8日（日）の期間、イケア店舗で開催中です。

※IKEA原宿では取り扱いメニューが異なります。各店舗の取り扱いメニューについては、ウェブサイトでご確認ください。

※IKEA新宿・横浜ベイクォーター・京都・広島では販売していません。