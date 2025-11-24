駒澤大DF坂田陸が大分内定「皆さんへの恩返しのため全力でプレーし…」
大分トリニータは24日、駒澤大DF坂田陸(4年)の来季加入内定を発表した。
坂田は岡⼭学芸館⾼から駒澤大へ進学し、今季の関東大学リーグ2部では11試合に出場して優勝に貢献した。大分は「身体の強さ、高さが持ち味のCBであり、チーム全体へのコーチングとリーダーシップが取れる」と紹介している。
以下、クラブ発表のプロフィールとコメント
●DF坂田陸
(さかた・りく)
■生年月日
2003年7月30日(22歳)
■出身地
高知県
■身長/体重
182cm/87kg
■経歴
明徳義塾中-岡⼭学芸館⾼-駒澤大
■コメント
「大分トリニータという素晴らしいクラブでプロサッカー選手としてのキャリアをスタートできることに大変嬉しく思います。これまでの道のりを支えてくれた家族、指導者、仲間、そして応援してくださる皆さんへの恩返しのため、全力でプレーし、クラブの勝利に貢献できるよう全力で、戦い、頑張ります。大分トリニータのファン、サポーターの皆様、応援よろしくお願いします」
