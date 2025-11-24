鳥取MF普光院誠が契約満了で退団へ…今季J3で32試合4得点「これからもサッカーは続けていきます」
ガイナーレ鳥取は24日、MF普光院誠(32)が今季限りで契約満了になると発表した。
普光院は2023年に鳥取へ加入し、今季はここまでJ3で32試合4得点。退団に際して以下のようにコメントしている。
「3年間、本当にありがとうございました。秋田で満了になった自分を拾ってくれたガイナーレ鳥取には、心から感謝しています。鳥取に来て、あらためてサッカーの楽しさを感じることができました。今までのサッカー人生の中で一番頭を使ってプレーをしたし、むしろ頭を使うようになりました。サッカーの深さを更に知り、とても成長できたなと感じています」
「『普光院選手のおかげで家族で試合を見に行くようになったよ!』と色んな方に言っていただけたことは、本当に嬉しかったです。サッカー選手になって良かったと心から思えました。たくさんのサポーターの皆さんの声援に何度も何度も救われ、頑張ることができました」
「そして、妻や息子にもたくさん声をかけてくださったり、練習試合の時に遊び相手になってもらったりと、家族全員感謝しています。これからもサッカーは続けていきます。まだどこでプレーするかは分かりませんが、普光院誠をこれからも応援していただけたら嬉しいです。本当にお世話になりました」
