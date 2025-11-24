Travis Japanのニューアルバム発売記念特番『Travis JapanのオールナイトニッポンPremium』放送決定！松倉海斗＆吉澤閑也のコメントも到着
Travis Japanが3枚目のオリジナルアルバム『’s travelers』を記念し、12月8日20時よりニッポン放送にて特別番組『Travis JapanのオールナイトニッポンPremium』が放送される。
■松倉海斗＆吉澤閑也をMCに二人への質問やテーマトークバトルも
2021年4月に放送されたメンバー全員による『Travis JapanのオールナイトニッポンPremium』を皮切りに、過去3回『オールナイトニッポン』パーソナリティーを務めたTravis Japan。今年6月にメンバー全員で担当した『オールナイトニッポンPremium』は、公式ハッシュタグは世界トレンド1位を獲得。ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査では同時間帯首位となった。
今回は12月3日のニューアルバム発売を記念しての放送となり、アルバムをプロデュースした松倉海斗と、吉澤閑也がMCを担当。それ以外のメンバーの声も交えながら、メンバー自身が語る『’s travelers』の魅力のほか、MC2人によるテーマトークバトルを届ける予定だ。リスナーからは、2人への質問を受け付けるほか、2人で語ってほしいトークテーマを募集する。
■松倉海斗コメント
■吉澤閑也コメント
■番組情報
ニッポン放送『Travis JapanのオールナイトニッポンPremium』
12/08（月）20:00～21:50
パーソナリティ/Travis Japan（MC担当：松倉海斗・吉澤閑也）
■関連リンク
『Travis JapanのオールナイトニッポンPremium』メールアドレス
Travis Japan 3rdアルバム特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/3rd_album
Travis Japan OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/60
https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/