“令和のグラビアクイーン”こと沢口愛華さんが、2026年カレンダーの発売記念イベントに登壇しました。



【写真を見る】【 令和のグラビアクイーン・沢口愛華 】 多彩な仕事に意欲 「誰もやったことのない3刀流に」 昨年の“過去最高体重”から美スタイル披露





7thカレンダーのキャッチコピーは、「ファッショナブル」。

“私もビックリなんですけど、1枚も笑った写真がないんです。一気にファンを突き放してしまったのではないかと不安ではある”と吐露しつつ、“10代の頃からカレンダー出してるので、今まだ22歳ですけど、大人な部分を出したくて。「THEグラビア」というよりかは、ファッショナブルな感じ”と、アピールしました。





昨年のカレンダー発売記念イベントでは、過去最高体重を記録し、大台に乗ってしまったことを告白していた沢口さんですが、今年は引き締まった美ボディを披露。記者から、撮影に向けて努力したのか問われると、“何も意識してなくて。ほんとに自由気ままに、食べたい時に食べたい物を食べていたら、周りの方に「痩せたね」って言われて。（食べたい物を食べたら）少しの罪悪感はあるから、ちょっとトマト食べてみたり、青っぽい野菜食べてみたりはしてました”と明かしました。





グラビアだけでなく、俳優としても活躍する沢口さんは、今後の目標を問われると“最近、モータースポーツ関連の仕事ばっかりで、レポート業だったりとか。自分の中ではプラスに捉えてて、誰もやったことのない3刀流になっちゃう。改めて「自分ってまだまだ何でも出来る！」っていう風に、色々なことに臆病にならずに挑戦していきたい”と、力強く宣言しました。







【担当：芸能情報ステーション】