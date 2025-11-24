¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¡¢21ºÐ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¿·¿Í¤¬¿´Ãæ·ãÇò¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤·¤Ó¤ì¤¿4Æü´Ö¡×¡¡ÄÁÈ¯¸À¤â¡Ä
¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¤Ï¡¢23Æü¤Þ¤Ç°¦É²¸©¤Î¥¨¥ê¥¨¡¼¥ëGC¾¾»³¡Ê6595¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë¤ÇÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¥ª¡¼¥×¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°50°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Íèµ¨¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤¬¡¢¿´Ãæ¤ò·ãÇò¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿21ºÐ¤ÎÅÔÎè²Ú¡ÊÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤Ï23Æü¤ÎºÇ½ªÆü¤ò1¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢3¥Ü¥®¡¼¤Î73¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»2¥¢¥ó¥À¡¼¤Î26°Ì¥¿¥¤¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£50°Ì¤Þ¤Ç¤¬Íèµ¨¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç50°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î³ÍÆÀ¤À¡£
¡¡¥é¥¦¥ó¥É¸å¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°50°Ì¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿º£½µ¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤·¤Ó¤ì¤¿4Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¾Ð¡×¤È°Â¤É¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¡ØÀ¤³¦¤Ï¹¤¤¡ÙÀ¤³¦¤Ï¹¤¤¥»¥«¥¤¥Ï¥Ò¥í¥¤¡Ä¤È¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¼«Ê¬¤Ë¤«¤±¤Ê¤¬¤éÉ¬»à¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¹ðÇò¤â¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Öº£Ç¯1Ç¯´Ö¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢²ÈÂ²¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´ë¶È¤Î³§ÍÍ¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¤Î³§ÍÍ¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î´¶¼Õ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë