WEST¡¥¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¡Ê32¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼2025¡×¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Àè·î24Æü¤Î·ëº§È¯É½¸å¡¢½é¤á¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÆüËÜ¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¤¬Áª½Ð¤¹¤ë¡¢¥Í¥¤¥ë¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢¥Í¥¤¥ë¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ëÃøÌ¾¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¡£¿À»³¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡Ø¤Þ¤¿¼è¤Ã¤¿¤ó¤«¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Í¥¤¥ë¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ËÍ¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÃË¡ª¡¡¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤ÏÃËÀ¤Î¼õ¾Þ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤Î¥Í¥¤¥ë¤ò¸«¤Æ¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¿¤é°ì½ï¤Ë¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¿À»³¤ÏÀè·î24Æü¡¢°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÊóÆ»¿Ø¤«¤é·ëº§¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢¡Ö¤½¤Á¤é¤ÎÊý¤Î¸ÀµÚ¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£