º£µ¨ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿µð¿Í¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç·¿¥È¥ì¡¼¥É¤Î¡ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡É¡¡¼Â¤ê¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¡© ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î11ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯

¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¤Ïµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡º£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ïµð¿Í¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤¬µå³¦Æâ³°¤Ë¾×·â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¼çË¤¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¥×¥ì¡¼Ãæ¤Î¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¡£Ä¹ÂÇÎÏ¤òµá¤á¤¿µð¿Í¤¬¶ÛµÞ¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤¬¥í¥Þ¥óË¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ÎÂÇ·â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª¾×·â¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É9¹æËþÎÝÃÆ¥·¡¼¥ó
¡¡5·î12Æü¤ËÎ¾µåÃÄ¤«¤éÈ¯É½¡¢µð¿Í¤ËºßÀÒ¤·¤¿½©¹Í¥¿Í¡¢Âç¹¾ÎµÀ»¤È¤Î2ÂÐ1¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¡¢¤Þ¤¿½©¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âµð¿Í¤Ç¾¾°æ½¨´î»á¤âÃå¤±¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö55ÈÖ¡×¤òÇØÉé¤¦¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¥í¥Þ¥óË¤¤É¤¦¤·¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¯ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡Àè¤Ë¿·Å·ÃÏ¤Ç¹ë²÷¤Ë¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ¸åºÇ½é¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿5·î13Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë¡Ö7ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Çº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤à°ÜÀÒ¸å½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â5·î18Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇµÕÅ¾¤Î2¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¡ÖÅö¤¿¤ì¤ÐÈô¤Ö¡×¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î½©¹¤â¸òÎ®Àï¤Ç¸÷¤òÊü¤Ã¤¿¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNA3Ï¢Àï¤Ç¤Ï3ÆüÏ¢Â³¤Ç¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢Áª¼êÁØ¤Î¸ü¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥µ¥¤¥ó¸«Íî¤È¤·¤Ê¤É¤ÇÆó·³Íî¤Á¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÆ¾º³Ê¸å¤Ï2ËÜ¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÊü¤Ä¤Ê¤É»ý¤ÁÌ£¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤òÈ¯´ø¡£
¡¡5·î¤Ëµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¸å¡¢77»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.211¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î11ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¼çË¤¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤ò·ç¤¯Ãæ¤Î4ÈÖ¸õÊä¡¢ÂÇ·â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤è¤ê¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Î½©¹¤â5·î¤Ë°ÜÀÒ¸å¤Ï22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.208¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤¬¤·Îõ¤Ê½ªÈ×¤ÎÁè¤¤¡¢¤Þ¤¿¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Ð¤ÆÆüËÜ°ì¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤ÏÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼çË¤¡¢»³ÀîÊæ¹â¤Î¸µ¤Ç¹çÆ±¥È¥ì¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¥í¥Þ¥óË¤¤É¤¦¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅÅ·â¥È¥ì¡¼¥É¤ò¡ÈÀµ²ò¡É¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÍèµ¨°Ê¹ß¤â°ìÁØ¤ÎÊ³µ¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]