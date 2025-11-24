川崎麻世、妻らと絶品焼肉コースを堪能「最近食べた焼肉で1番美味しかった」

俳優の川崎麻世が24日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんらとともに訪れた焼肉店で絶品コースを堪能したことを報告した。

この日、川崎は「友達のお誕生日祝いに妻がずっと気になってた焼肉屋『正剛』さんに行って来た」と義母らを含む6人で訪れたことを報告。「今回は全員コースメニューだ！」といい「いきなりユッケと肉寿司 最初から美味すぎてびっくり！！」と料理の写真を多数公開し「肉質が良くて柔らかい 角が立ってるレバーは新鮮な証拠だ」と絶賛した。

続けて、コース中盤には「妻もお腹パンパンで俺の皿に乗せていくんだ」と、満腹になった花音さんから肉を分け与えられたお茶目なエピソードも披露。その後も卵かけご飯や冷麺を堪能した様子で「焼肉にごはんを巻いて食べると最高だ」と述べ「正直言って最近食べた焼肉で1番美味しかった」「大人気店の意味がわかりました」と大満足の様子でコメントした。

また、高カロリーな食事は続き「翌朝はホームセンターに行って丸亀製麺だよ」と報告し「カレーうどんに海老の天ぷら」の写真を公開。さらに「とどめにソフトクリームにカスタードの鯛焼き！？」とデザートも楽しんだことを明かし「わかる！！これ美味いんだよね」とつづった。

最後に「今日は釣りでカロリー消費します」と宣言し、ブログを締めくくった。