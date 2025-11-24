元宝塚娘役スター星南のぞみ、結婚を発表 直筆で感謝＆密着2ショット 退団後には『爆上戦隊ブンブンジャー』にも出演
元宝塚歌劇団娘役スターで俳優の星南のぞみ（32）が24日、自身のインスタグラムを通じ、結婚を発表した。
【写真】ステキ…元宝塚歌劇団・星南のぞみが結婚 密着2ショット&丁寧な直筆書面
星南は「いつも応援して下さる皆さまへご報告です」とし、丁寧にしたためた自筆書面を投稿。「この度、11月22日にかねてよりお付き合いしていた方と結婚いたしました」と報告した。
「お相手は、お料理上手な心優しい一般の方です」と紹介し、「沢山の方に支えて頂き、ここまで来る事ができました。これからも感謝の気持ちを忘れず、お仕事も変わらず続けて参ります。どうぞ温かく見守って頂けたら嬉しいです」と呼びかけた。
星南は、1993年9月4日生まれ。滋賀県出身。2012年に宝塚歌劇団に入団。雪組の娘役として活躍し、新人公演、バウホール公演でヒロインを務めた。『警視庁アウトサイダー』『爆上戦隊ブンブンジャー』や『コスメティック・プレイラバー』、さらに舞台・CMなど幅広く活躍している。
【写真】ステキ…元宝塚歌劇団・星南のぞみが結婚 密着2ショット&丁寧な直筆書面
星南は「いつも応援して下さる皆さまへご報告です」とし、丁寧にしたためた自筆書面を投稿。「この度、11月22日にかねてよりお付き合いしていた方と結婚いたしました」と報告した。
「お相手は、お料理上手な心優しい一般の方です」と紹介し、「沢山の方に支えて頂き、ここまで来る事ができました。これからも感謝の気持ちを忘れず、お仕事も変わらず続けて参ります。どうぞ温かく見守って頂けたら嬉しいです」と呼びかけた。
星南は、1993年9月4日生まれ。滋賀県出身。2012年に宝塚歌劇団に入団。雪組の娘役として活躍し、新人公演、バウホール公演でヒロインを務めた。『警視庁アウトサイダー』『爆上戦隊ブンブンジャー』や『コスメティック・プレイラバー』、さらに舞台・CMなど幅広く活躍している。