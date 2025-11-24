プロ野球・巨人の坂本勇人選手が24日、自身のインスタグラムを更新。前日23日に行われた「ジャイアンツ・ファンフェスタ2025」内で引退セレモニーを行った、長野久義さんへの思いをつづりました。

長野さんは2009年ドラフトで巨人に入団。2007年から巨人でプレーしていた坂本選手とも、長きにわたって共闘してきました。主力選手としての躍動から「サカチョー」としても、ファンから愛されるコンビとなっています。

引退セレモニーでは多くの人々から花束を贈られた長野さん。坂本選手も花束を手に穏やかな笑みを浮かべて長野さんに歩み寄ります。しかし言葉を交わすと一気に涙が。そのまま互いに涙ぐみながら、力強く抱き合いました。

一夜明け、自身のインスタグラムを更新した坂本選手。セレモニー中の写真など5枚を掲載し、「長野さん16年間お疲れ様でした。大好きです。かっこいい男に出会えて巨人に入ってきてくれて本間にありがとうございます」とつづります。続けて「僕の人生で長野さんに出会えた事は一生の宝やと思ってます。これからも宜しくお願いします」と投げかけました。