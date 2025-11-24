有吉弘行（51）が、自身がパーソナリティーを務める23日放送のJFN系列ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。注目女優との接点を話した。

有吉は、NHK27年度前期連続テレビ小説「巡（まわ）るスワン」のヒロインに女優森田望智（もりた・みさと＝29）が決まったことに触れた。

森田は19年に配信されたNetflix「全裸監督」のヒロイン役で、ヌードを披露して脚光を浴びた。朝ドラは「おかえりモネ」「虎に翼」にも出演。「この前、（森田と）ご一緒したんですよ」と話した有吉は、森田が「その時『有吉さんがXフォローしてくださって、私もフォローして。相互フォローなんです』って」と話したことを明かした。

「なんかあったんですか、って（フォローのきっかけを聞かれ）、俺もなんか、言い出せなくてさ。『全裸監督』…」と話した。

「めっちゃよかったんだけどさ、ちょっと、言っていいのかな、見たいになって」と戸惑ったという。「そうしたら、森田さんが『なんかあれですよ、私がたぶん、全裸監督をやった時に見てくださって。そのタイミングでしたもんね』って。そうなんですよ、えへへへへ、って」と森田から言われたという。

「情けないおじさんだった」と笑った。「昔だったらさ、全裸監督！めっちゃよくて！って言えたんだけどさ。今どき言っていいのかな、って思って。ちょっとあるじゃないですか。だからああいうふうにバシっと言ってもらうと」と、森田に感謝した。そして「ずっと私も引き続き応援しております」とエールを送った。