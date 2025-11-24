女優寺島しのぶ（52）と長男で歌舞伎俳優の尾上眞秀（13）が、23日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。眞秀の恋愛について触れた。

今回は、占い師の星ひとみさんに占われた。いきなり「女の子運は悪いです。女難の相が出ている」と言われた眞秀は苦笑い。さらに「中学2年までに好きになる子たちは大丈夫。中3、高1、高2。ここはマジで本当に、全部ママに聞いてからね」と言われると、硬い表情に。

「今まで好きになった子も、『良いな』『かわいいな』って思った子もいるじゃん？」と星さんに聞かれると、戸惑ったように無言に。寺島に「『いるじゃん？』って言われてるよ」と促された。さらに星さんに「去年から今年かな、もう出てるかな。いいな、って思った子」と指摘されると、「ええっ！」と驚いた様子。星さんが「その子、良い子だと思うよ。お母さん知ってる？」と言うと、「知ってると思う」と答えた。寺島が「え、知ってる？」と言うと、眞秀は母に耳打ち。すると寺島は「ああ〜、良い子良い子」と言い、眞秀も笑顔になった。