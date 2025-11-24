辻希美、自宅スタジオを“ハワイ空間”に改装「とにかく広い」「いつでもリゾートで羨ましい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/24】タレントの辻希美が11月22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自宅の一室を「ハワイ空間」に改装する様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻希美「とにかく広い」自宅スタジオを改装
20日の動画で、以前は長女・希空（のあ）がダンスのレッスンなどに使っていたものの、すっかり物置化した自宅スタジオをハワイアン風に改装すると宣言し、マネージャーらに手伝ってもらいながら床に木の板を貼る様子を公開していた辻。この日は、家具やインテリアなどを次々と組み立て、抱っこ紐で第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱いた辻も手伝う様子を公開した。
別日には、ラタンの南国テイストなソファセットも到着し、夫・杉浦太陽とともに開封、セッティングを行う様子も。観葉植物やハワイ風のクッション、海や南国をイメージしたインテリアなども配置され、壁をスクリーンに改装した、広々としたハワイ風の空間ができあがった。また杉浦が「ここに半袖短パンでいたら夏だ！」と口にすると、ズボンをまくりあげてTシャツ姿になり、飛び跳ねてみせる場面もあった。
この投稿に「最高すぎる」「いつでもリゾートで羨ましい」「夫婦でハワイ気分、楽しそう」「とにかく広い」とコメントが集まっている。
辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】辻希美「とにかく広い」自宅スタジオを改装
◆辻希美、自宅スタジオを改装
20日の動画で、以前は長女・希空（のあ）がダンスのレッスンなどに使っていたものの、すっかり物置化した自宅スタジオをハワイアン風に改装すると宣言し、マネージャーらに手伝ってもらいながら床に木の板を貼る様子を公開していた辻。この日は、家具やインテリアなどを次々と組み立て、抱っこ紐で第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱いた辻も手伝う様子を公開した。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に「最高すぎる」「いつでもリゾートで羨ましい」「夫婦でハワイ気分、楽しそう」「とにかく広い」とコメントが集まっている。
辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】