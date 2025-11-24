渡邊渚「センター分けが増えてます」デコ出しショットで印象ガラリ「小顔が際立つ」「似合ってる」の声
【モデルプレス＝2025/11/24】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が11月23日、自身のInstagramを更新。前髪を分けた姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】28歳元フジアナ「幼く見える」雰囲気ガラリのデコ出しショット
渡邊は「前髪長くなって、センター分けが増えてます」とつづり、写真を投稿。ブルーのシースルーシャツを合わせ、前髪をセンター分けにして額をのぞかせ、ガラリと雰囲気を変えている。
この投稿に「美しい」「センター分け似合ってる」「髪の毛ツヤツヤ」「笑顔が可愛い」「小顔が際立つ」「幼く見える」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
