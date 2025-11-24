渡邊渚（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/11/24】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が11月23日、自身のInstagramを更新。前髪を分けた姿を披露し、反響が寄せられている。

【写真】28歳元フジアナ「幼く見える」雰囲気ガラリのデコ出しショット

◆渡邊渚、雰囲気ガラリのデコ出しショット公開


渡邊は「前髪長くなって、センター分けが増えてます」とつづり、写真を投稿。ブルーのシースルーシャツを合わせ、前髪をセンター分けにして額をのぞかせ、ガラリと雰囲気を変えている。

◆渡邊渚の投稿に反響


この投稿に「美しい」「センター分け似合ってる」「髪の毛ツヤツヤ」「笑顔が可愛い」「小顔が際立つ」「幼く見える」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】