¡Ö£²£¶ºÐ¤Ë¤ÏÂô»³¤ÎÌ´¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¤È³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¢£²£·ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅê¹Æ
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤¬£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¡¢¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Öº£Ç¯¤â·ò¹¯¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢ËÜÆü£²£·ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö£²£¶ºÐ¤Ë¤ÏÂô»³¤ÎÌ´¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¤È³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡££±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤³¤È¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Á¡©¤È»×¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ø¤¤¤¤¤è¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¿´¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¿¤è¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÄ¶¼¡¸µ¤Þ¤¸¤Þ¤¸¤·¤Æ¤¤¤¯£²£·ºÐ¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¼¡ª¡ª¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤ò¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¤ª¤¹¤º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡ª¤º¤Ã¤È¤À¤¤¤¹¤¤ä¤Ç¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Í¡¡Âç¹¥¤¤À¤è¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¡ÖÂç¿Í¤ª¤¹¤º¤âºÇ¹â¤¹¤®¤ë£²£·ºÐ¤Î£±Ç¯¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³èÌö¤·¤ÆË»¤·¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤À¤è¡¡ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£