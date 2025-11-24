余計なお世話です。「お迎え行ったら抱きしめて」義母からのLINEに、心がざわつく…【ママリ】

義母のアドバイスにイライラする

ねえ義母さ、追いLINEうざい。まじで余計なお世話。

「これからもお迎え行ったらまず

たくさん抱きしめてあげてください。

親から離れることがいちばん不安ですから。」

ってそんなこととっくにわかってるわ。

2年もの間朝も昼も夜もずーーーーっと

私と息子は一緒に過ごしてきて、

今日が初めての慣らし保育で、

行ったらわんわん泣いてて、

私の姿見えたら駆け寄ってきて離れなくて。

抱きしめるしかせんやったわ。

頑張ったね、おかえり、迎えに来たよ。って。



「言われんでもわかっとる」

ってことをちょくちょく親目線なのか知らんけど

言ってくるよねあなた。笑

旦那はあたしがこんなにも義母に対して

時々嫌悪感を持ってること知らんやろうけど、

あなたのお母さん、かなり過保護ですよ。

自分の子に対しても、孫に対しても。



はあ～～ほんっと嫁って疲れる🤷‍♀️ 出典：

qa.mamari.jp

皆さんの義母は、育児にどのくらい口を出してきますか？この記事では、義母からの過干渉に疲れてしまうという投稿者さんの話を紹介します。初めて保育園へ登園した日、義母から届いたのは「たくさん抱きしめてあげてくださいね」という趣旨のLINE。もちろん、言われなくても分かっていることですし、投稿者さん自身が日々大切にしていることでもありますよね。その“当たり前のこと”をアドバイスのように伝えられるたびに、どうしてもイライラしてしまうようです。

実の母であっても、わかりきっていることをあらためて言われるとモヤモヤしてしまうことがありますよね。まして義母となると、関係性によっては投稿者さんのように「余計なお世話かも…」と感じてしまうのも自然なことだと思います。義母の言葉自体は決して間違っていないのでしょうが、親として日々頑張っている中で“アドバイス口調”で伝えられると、つい反発したくなる気持ちも分かります。



夫にとっては実のお母さんだからこそ気にならない言い回しでも、投稿者さんにとっては引っかかる瞬間があるはずです。「どうして分かってもらえないんだろう」と感じることも増えてしまいますよね。

過干渉な義母にさまざまな声が

この投稿にママリではこんな声が寄せられていました。

孫のためを思って言ってくるけど、それを言われて親の私たちがどう思うかまで想像できないんですよね😂



ほんと余計なお世話すぎて気持ちめっちゃわかります✊ 出典：

qa.mamari.jp

孫を思う気持ち自体はありがたいものの、義母が何か言うたびに「自分が責められているみたい…」と感じてしまうことってありますよね。本来なら、義母にも子育てで悩んだ時代があったはずなのに、どうしてそっと見守ってくれないのかと考えてしまうのも自然だと思います。親と祖父母では責任の重さも視点もまったく違うので、こちらの気持ちを理解してもらうのは簡単ではないのかもしれません。



だからこそ、投稿者さんがストレスを溜め込まない距離感を保つことも大切かもしれません。お節介に感じるLINEにはスタンプだけで軽く返したり、少し時間を置いてから返信するなど、適度に関わり方を調整することで心が楽になることもあります。義母とのやり取りを無理に広げようとせず、自分のペースで続けていけると安心ですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）