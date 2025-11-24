安定したキャリア、長年続けた関係、信じてきた価値観……。それらが、50代、60代になって、ふとしたきっかけにより「本当にこれでよかったのか？」という深い問いに変わることがあります。「もう今さら変えられない」と諦めるか、それとも全てを捨てて“人生の主役”に返り咲くか。丸山法子氏の著書『定年を意識したら読む本 定年のトリセツ』（ごきげんビジネス出版）より、3人の事例を通して、「絶望を越えて、自分の人生を取り戻す定年の歩き方」をみていきましょう。

50歳で一念発起…銀行マンと「防災士」の二刀流でキャリア再構築

地方銀行に勤めている佐藤さん・50歳。長男として生まれて代々銀行マンの家系。父に言われてそのまま銀行に就職し順調に成績をあげてきました。結婚して一人前、家をもって一人前と言われて、3人の子どもと小さいけれど一戸建てを購入。まさに絵に描いたような成功人生です。

ところが、ある年、土砂災害に見舞われました。自分自身に大きな被害はなかったものの、身近な人や地域が家屋倒壊、土石流に流されるなど、目を覆いたくなるほどの惨劇にショックを受けます。

佐藤さんは銀行マンとしてできることの限界を感じ、防災士の資格を取り、災害対策の専門家の道を選びます。

ところが、父の介護がはじまり、意外にも介護費用捻出が厳しい資産状況に愕然とし、サラリーマンを辞めることができません。そこで本業と防災士のダブルレールで、さらに父の介護のキーパーソンとして数年間を過ごします。

定年を迎える直前に個人事業主として起業、10年の下積みがあったからこそ協力者の存在や、すぐに売上につながる実績として評価されました。

40年続けた不倫と興味のない仕事を捨て、「海外留学」を機に“人生の主役”に

24歳にお見合いで結婚する予定でした。ところが、付き合っていた家庭のある男性のことが忘れられず、結婚式の10日前になって破談に。家族や友人たちから理解されない、まさに運勢最悪の20代・30代を過ごします。

たいして興味のない経理の仕事を続け、それでもその彼とはなんとなく続いていて。60歳目前になったとき、ふと、私には何が残っているんだろう、私は何を残せるんだろう、と自問するようになりました。

思えば更年期障害もあって、うつうつとしていたのでしょう。こんな自分でおわりたくないと、一向に結婚を言い出さない彼との40年の歴史に終止符を打ち、若かったときにできなかった海外留学に旅立ちます。

「ファッションや音楽、文化に浸り、素敵な彼氏がそれぞれの国にいる」と言って、まさに生まれ変わった人のよう。

日本に戻ると弟の家族や近所の子どもたちの食事の世話をしたり、SNSで発信したりして、年齢不詳の「かっこいい鈴木さん」として有名人になっているようです。

父と同じ「52歳で死ぬ」と思い込んでいた孤独な教師

うつ病だった母はある日の夕食中、父が「まずっ」とつぶやいた瞬間、衝動的に窓から身を投げました。父は52歳のときに病気で亡くなり、どこか厭世的な考えが抜けない自分は、父の年齢以上には生きられないのだと思い込んでいました。

少し精神的にもろい自分はわかっていたけれど、相手に愛されることを求めすぎて離婚を2回繰り返します。

そんななか、教師の仕事を通じて知り合った5つ年上の女性となんとなく話す機会が増えて、流れで結婚することになりました。56歳です。お互い家族もいないので婚姻届を出すだけ。

彼女の言葉はシンプルで、「いつかは必ず死ぬけれど、それがいつかは誰にもわからない」「人生はプラマイゼロ、これだけたくさん苦労をしたのだから、あとは楽しみしかない」と、まるでメンターです。

その後、定年を迎え、彼女の夢を叶えるために都市部と地方にそれぞれ自宅をもち、行ったり来たりの二拠点生活を送ります。友だちの多い彼女の人脈で子どもから高齢者までわざわざ飛行機に乗ってやってきてくれて、田舎の家で焚き火を囲み、音楽とおしゃべりの日々。

人生って、こんないいことがあったんだね、もっと長生きしたい。65歳になったいま、近所の子どもたちに勉強を教えたり、現場で汗を流す若い教員の相談相手として忙しく過ごしています。

丸山 法子

株式会社Rensa 取締役／福祉事業部 リエゾン地域福祉研究所 代表

※本記事は『定年を意識したら読む本 定年のトリセツ』（ごきげんビジネス出版）の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。

